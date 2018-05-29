Экологическая катастрофа в Подмосковье: загоревшаяся свалка «Съяново» источает токсичный дым

Мусорный полигон «Съяново» в подмосковном Серпуховском районе, где зафиксированы многочисленные очаги возгорания, а также задымление всего южного склона, угрожает обернуться экологической катастрофой и нанести серьезный урон здоровью местных жителей. Распространяющийся дым токсичен, содержит сажу и канцерогенные вещества. Об этом заявил руководитель токсического отдела «Гринпис России» Алексей Киселев.

Он подчеркнул, что любое возгорание мусорной свалки – это «ЧП и экологическая катастрофа», а полигон «Съяново» – «довольно большой, поэтому там может быть всё достаточно серьёзно».

«Гораздо серьезнее, по сравнению с другими проблемными полигонами, где просто вышел свалочный газ, – предупредил Киселев, слова которого цитирует «Интерфакс».

Эколог обратил внимание, что когда свалка горит, в лёгкие и бронхи попадает сажа и канцерогенные вещества, начиная от бензопирена и заканчивая более серьезными веществами и тяжелыми металлами». По его оценке, это не пройдет бесследно для здоровья людей, находившихся в непосредственной близости от горящей свалки. «Самые серьёзные последствия могут проявиться примерно через пять лет», – отметил Киселев.

При этом эколог скептически оценивает перспективы быстрого тушения пожара: требуется определить, как глубоко находится источник возгорания. «Если ещё это сопровождается возгоранием свалочного газа, то это может быть очень надолго. Это очень серьёзно», – пояснил Киселев.

Накануне министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган высказался за введение режима чрезвычайной ситуации на полигоне. Он заявил, что полигон «бросила» и эксплуатирующая организация, и местные чиновники, а по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Полигон «Съяново» был закрыт осенью 2017 года. Минэкологии Подмосковья не продлило лицензию ООО «Первая Гильдия» из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства.

В прошлом году свалка также горела, вводился режим чрезвычайной ситуации.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.05.18

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