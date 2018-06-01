«Выбежала голая девочка обожённая»: дети получили ожоги при возгорании в ТРЦ Иркутска

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в торгово-развлекательном центре «Комсомолл» в Иркутске: в результате проведения химических опытов в парке научных развлечений, по предварительным данным, пострадали 8 детей в возрасте 7-10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней и были госпитализированы, сообщает региональный минздрав на своей странице в Facebook. В то же время СМИ сообщают о 10 пострадавших детях.

Инцидент произошел в пятницу днем в научно-развлекательном центре «Гравитация» на третьем этаже комплекса. По предварительным данным, причиной произошедшего стало воспламенение спиртосодержащей жидкости, передает РЕН ТВ. Пожарные эвакуировали из торгового центра более 1,5 тысячи человек.

По данным областного минздрава, на место происшествия были направлены 8 бригад скорой медицинской помощи, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф. Все пострадавшие дети доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3. «Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», – подчеркнули в ведомстве.

Очевидцы сообщают, что инцидент вызвал панику среди посетителей торгового центра. Свидетельницей событий стала жительница Иркутска, которая привела дочь в детскую игровую зону «Сказочный лес» на третьем этаже ТРЦ. Девушка сообщила некоторые подробности ЧП в своем инстаграме. «Спустя 5 минут после того, как отдали ее (дочь – прим. ред.) в детскую комнату, я услышала панику, дети и взрослые визжали и выбегали из соседних дверей, выбежала голая девочка обожженная», – пишет пользователь под ником mash_min. По ее словам, взрослые кинулись в детскую комнату за своими детьми. «Мы попали в настоящую панику… все бегают, ищут своих детей, позже я нашла Соню, но этот запах гари и газа просто сбивал меня с ног, было ощущение, будто сейчас потеряешь сознание», – пишет девушка.

«Работники кричали, чтобы мы сохраняли холоднокровие и спокойствие, но всем пофиг, тут малыши их… еле-еле мы выбежали, а пожарная тревога минут через 15 только сработала, несколько детей точно знаю обгорели», – отметила очевидец.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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