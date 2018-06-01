ЧП с детьми в ТРЦ Иркутска: возбуждено дело, задержан директор центра развлечений

Прокуратура Октябрьского района Иркутска проводит проверку в связи с воспламенением газовоздушной смеси в торгово-развлекательном комплексе «Комсомол» во время проведения химических опытов в детском парке развлечений, в результате которого пострадали 8 детей. Областная прокуратура взяла на контроль ход проверочных мероприятий, говорится в сообщении надзорного ведомства. Инцидентом занялся и Следственный комитет РФ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщал «Новый День», дети получили ожоги различной степени тяжести сегодня днем во время проведения опытов в центре научных развлечений «Гравитация» на третьем этаже ТРЦ и были доставлены в ожоговый центр. Всего в помещении, где проводилось детское представление, находились около 60 человек. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и Следственного комитета.

Ранее научно-развлекательный центр «Гравитация» на своей странице «ВКонтакте» анонсировал проведение 1 июня в 13:00 большой праздничной программы, в рамках которой детям обещали продемонстрировать «маленький водородный взрыв» и показать, как «устроен фейерверк».

По данным следствия, во время демонстрации химических опытов с использованием жидкого азота, электричества и химическим реактивов «произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился». В результате произошедшего ожоги получили дети, сидящие в первом ряду.

В больницы были доставлены 8 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Больше всего пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25% поверхности тела. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком. Состояние остальных детей врачи оценивают как удовлетворительное.

В рамках уголовного дела задержаны технический директор «Гравитации», а также экскурсоводы, принимавшие участие в демонстрации опытов. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов, в свою очередь, сообщил, что к моменту прибытия пожарных в «Комсомолл» система оповещения не работала, эвакуация посетителей и персонала не проводилась. Согласно сообщению ведомства, Государственный пожарный надзор инициировал внеплановую проверку в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации.

Бывший сотрудник «Гравитации» сообщил издания babr24.com, что в помещении, где проводились химические опыты, не было противопожарной системы, отсутствовала аптечка. По данным СМИ, после ЧП работники «Гравитации» так и не смогли найти огнетушитель.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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