Появилось видео взрыва в детском научном центре в Иркутске

Момент взрыва в иркутском торговом центре был запечатлен на камеру видеонаблюдения торгово-развлекательного центра «Комсомолл». Камера установлена под потолком у задней стены небольшого зала, напоминающего помещение кинотеатра. Ряды со зрителями расположены лесенкой, а перед ними установлена кафедра с большим столом.

На кадрах видно, что сотрудник научно-развлекательного центра «Гравитация», вероятно, лаборант, проводит какие-то манипуляции с колбами, наполненными реактивами. По невыясненной причине происходит взрыв. Горящая жидкость попадает на детей, сидящих в первом ряду и на лаборанта, который выбегает в подсобку, одновременно сбрасывая с себя горящую одежду. Часть детей выбегает из зала, взрослые пытаются помочь пострадавшим, снимая с них одежду, сбивая пламя. Распространения огня удалось избежать. Затем на кадрах запечатлена работа следователей на месте ЧП.

По данному факту прокуратура Октябрьского района Иркутска проводит проверку. По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси во время проведения химических опытов в детском парке развлечений. В результате инцидента пострадали 8 детей. Областная прокуратура взяла на контроль ход проверочных мероприятий, говорится в сообщении надзорного ведомства. Инцидентом занялся и Следственный комитет РФ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Как сообщал «Новый День», дети получили ожоги различной степени тяжести сегодня днем во время проведения опытов в центре научных развлечений «Гравитация» на третьем этаже ТРЦ и были доставлены в ожоговый центр. Всего в помещении, где проводилось детское представление, находились около 60 человек. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и Следственного комитета.

Ранее научно-развлекательный центр «Гравитация» на своей странице «ВКонтакте» анонсировал проведение 1 июня в 13:00 большой праздничной программы, в рамках которой детям обещали продемонстрировать «маленький водородный взрыв» и показать, как «устроен фейерверк».

По данным следствия, во время демонстрации химических опытов с использованием жидкого азота, электричества и химическим реактивов «произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился». В результате произошедшего ожоги получили дети, сидящие в первом ряду.

В больницы были доставлены 8 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Больше всего пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксированы ожоги до 25% поверхности тела. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком. Состояние остальных детей врачи оценивают как удовлетворительное. В рамках уголовного дела задержаны технический директор «Гравитации», а также экскурсоводы, принимавшие участие в демонстрации опытов. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов, в свою очередь, сообщил, что к моменту прибытия пожарных в «Комсомолл» система оповещения не работала, эвакуация посетителей и персонала не проводилась. Согласно сообщению ведомства, Государственный пожарный надзор инициировал внеплановую проверку в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации.

Бывший сотрудник «Гравитации» сообщил издания babr24.com, что в помещении, где проводились химические опыты, не было противопожарной системы, отсутствовала аптечка. По данным СМИ, после ЧП работники «Гравитации» так и не смогли найти огнетушитель.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 01.06.18

Нараев: вырубать в Крыму краснокнижные растения разрешили федералы. / Водитель внедорожника наехал на сотрудника «скорой». / «Грабь награбленное»: как в России отреагировали на кражу ворованных денег Захарченко и Хорошавина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»