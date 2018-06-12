В Волгограде при столкновении катамарана и баржи погибли не менее 10 человек

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту столкновения катамарана и баржи. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц» (ч.3 ст.263 УК РФ).

По предварительным данным, ЧП случилось около 22:00 11 июня на реке Волга в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда. На борту пассажирского судна находилось не менее 16 человек. Люди оказались за бортом. В настоящее время следователи Южного СУТ на транспорте СК России работают на месте происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается собственник судна и организатор поездки. Точные данные о количестве пострадавших и погибших уточняются.

Как пишет «Волгоградская правда», погибли 10 человек, пятеро ранены, еще одна женщина числится пропавшей без вести. По предварительной информации, на 12-местном катамаране находилось 16 человек. Плавсредство принадлежало экс-депутату с судимостью. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МЧС, сейчас идет опознание погибших.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 12.06.18

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