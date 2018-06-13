В уголовном деле о столкновении катамарана с баржей в Волгограде появился первый задержанный. Им оказался владелец лодочной станции, откуда в акваторию Волги вышел катамаран, говорится в сообщении пресс-службы Южного следственного управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следователей, 47-летний гендиректор ООО «Пристань» не запретил отчалить прогулочному судну. В сообщении указывается, что он «не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги».

Кроме того, сообщается, что сотрудники СКР проводят обыск по месту жительства судоводителя маломерного судна и другие следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств происшествия

Как сообщал «Новый День», в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде поздно вечером 11 июня погибли 11 человек: четверо мужчин, шесть женщин и несовершеннолетняя – 17-летняя девушка, пятерым удалось спастись. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

По данным следствия, катамаран не был зарегистрирован в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ. В Росморречфлоте отметили, что судно не имело необходимых разрешительных документов для судоходства. Всего на катере в день трагедии находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12, а сам он двигался без опознавательных огней. Следственный комитет возложил ответственность за гибель людей на владельца катамарана, который полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи. Им оказался экс-депутат гордумы Волгограда, бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, приговоренный к 4 годам лишения свободы в 2009 году по обвинению в изнасиловании, хулиганстве со стрельбой и нанесению побоев. Как выяснилось позже, именно Хахалев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял катамараном, он погиб.

По данным местных СМИ, на прогулочном судне находились несколько сотрудников ГИБДД с семьями. Они отмечали день рождения жены одного из них. В результате происшествия погибли два гаишника: один вместе с женой и 17-летней дочерью, другой – вместе с женой.

Капитан баржи, столкнувшейся с катамараном, Вячеслав Яковлев рассказал о произошедшей трагедии. Его рассказ приводит Mash. По его словам, опознавательные огни на прогулочном судне включили только за 200 метров до столкновения. Это произошло после того, как баржа изменила курс вправо, подала звуковой сигнал и направила на катамаран прожектор после неудачной попытки связаться с маломерным судном по радиосвязи. Капитан баржи объявил тревогу «человек за бортом». Экипаж вытащил всех живых, спустившись на воду на лодке. «Когда мы их доставали из воды, они даже не пытались сами себе помочь. Они просто лежали…. Все были в состоянии опьянения, кто-то больше, кто-то поменьше. Но от всех шел характерный запах алкоголя», – поведал Яковлев, отметив, что «был один самый трезвый, он доплыл до лодки, его подобрали с помощью спасательного круга». Далее баржа бросила якорь, и из-под ее корпуса вынырнул катамаран. «Наши ребята на шлюпках подъехали посмотреть, кого можно еще спасти. Вытащили только женщину без признаков жизни», – добавил капитан. По его словам, члены экипажа «оказывали ей первую помощь и реанимационные действия», но было поздно – женщина уже скончалась.

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

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