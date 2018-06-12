На берег Волги подняли затонувший катамаран. Погибли 11 человек

В акватории Волги в Волгограде завершилась поисково-спасательная операция. При подъеме из-под воды затонувшего после столкновения с баржей прогулочного катамарана «Елань-12» было найдено тело 11-ой погибшей.

Фото: здесь и далее ГУ МЧС России по Волгоградской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, Катамаран был поднят из воды на берег при помощи автокрана. Поисковая операция завершена. С пострадавшими, родственникам погибших и пострадавших продолжают работать психологи.

Напомним, ЧП случилось 11 июня около 22:00 на акватории Волги в Центральном районе Волгограда. Как писал «Новый День», прогулочный катамаран «Елань-12» с 16 пассажирами на борту столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечёркин». В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 5 человек.

Для поиска пострадавших применялся беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Проводилось патрулирование акватории и прибрежной зоны, а также островов Сарпинский и Голодный. Всего к ликвидации ЧС привлекалось: 1400 человек, 55 единиц техники, 12 плавсредств в том числе от МЧС 91 человек, 16 единиц, 5 плавсредств.

Волгоград, Иван Гридин

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