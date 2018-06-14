Глава оренбургского минсельхоза попался на хищении 100 млн рублей

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов задержан в Оренбурге по подозрению в хищении более 100 млн бюджетных рублей.

В рамках возбужденного дела о мошенничестве в областном центре также задержан учредитель и руководитель сельхозпредприятия ООО «СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, в 2015-2016 годах в Оренбургской области представители ООО «СГЦ «Вишневский» похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий более 100 млн рублей. Следователи заподозрили в совершении этого преступления Маслова и Железнова. «В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения», – отмечается в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства хищения бюджетных средств.

Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 14.06.18

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