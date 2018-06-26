Черное кольцевое НЛО зависло над сибирским поселком (ВИДЕО)

В Забайкалье сняли на видео загадочный объект в небе в виде черного кольца.

Таинственное кольцо парило над поселком Чара. Местные жители шутят, что этот объект – НЛО. «Скоро на нас пришельцы нападут!», – иронизируют они. Глава Каларского района Павел Романов меж тем сообщил, что в Чаре и других населенных пунктах района не было взрывов или других происшествий, после которых могло появиться черный круг. Все котельные, отметил чиновник в комментарии изданию «Чита.ру», остановлены после окончания отопительного сезона.

Видео очевидцев

Между тем, подобные черные кольца ранее неоднократно наблюдали не только в России, но в разных уголках планеты – Казахстане, США, Великобритании, Польше. Так, в начале октября прошлого года медленно парящее черное кольцо, постепенно увеличивающееся в размерах, засняли в небе над Красноярском. «Пятно черное какое-то и оно разрастается… Как страшно!», – сообщили тогда очевидцы.

В апреле 2015 года загадочное черное кольцо в небе напугало жителей казахстанского поселка Шортанды. В небе над населенным пунктом появился странный черный круг диаметром не менее 100 метров, который 15 минут провисел в воздухе и затем исчез. Загадочное кольцо заставило поволноваться сельчан, многие из которых приняли таинственный круг за след корабля пришельцев. Однако ученые выдвинули более правдоподобную версию происхождения небесного кольца. Специалисты кафедры физики Северо-Казахстанского государственного университета предположили, что это мог быть солитон – вращающийся вихрь, давно известный в метеорологии. Для создания солитона нужно произвести залповый выброс горючего вещества из цилиндра большого диаметра. По версии ученых, казахстанское кольцо появилось на высоте от 200 метров до 1 км и состояло из углеродной сажи. Ученые указали на слабый след, который тянулся от кольца к земле – это может свидетельствовать о том, что загадочный круг – это продукт горения.

В июле прошлого года во многих странах мира были зафиксированы случаи появления в небе похожих черных кольцевых неопознанных летающих объектов. Неведомые черные кольца появлялись в атмосфере, затем увеличиваясь в размере, достигали иногда сотен метров в диаметре, после чего растворялись. В числе наиболее популярных версий появления таинственных кругов, обсуждаемых в соцсетях, – порталы в иные измерения, проявления внеземных миров, выход потусторонних сущностей, а также неведомые природные явления. Впрочем, по мнению экспертов, нет поводов для беспокойства и тиражирования мистификаций: подобные кольца, по их предположению, образуются вследствие использования пиротехники. Версия о пиротехнике звучит вполне убедительно, но официального научного заключения пока не последовало.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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