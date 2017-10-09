«Очень страшно!»: черное кольцевое НЛО напугало жителей Красноярска

В Красноярске засняли на видео таинственный объект в небе в виде черного кольца.

Черный круг с четкими границами, медленно парящий в воздухе на улице Авиаторов, запечатлел местный житель и прислал ролик со странным объектом на местный телеканал ТВК. На видео видно, как в небе зависло черное кольцо.

«Пятно черное какое-то и оно разрастается. Круг черный на небе, – сообщили на видео очевидцы, девушка и парень. – Как страшно!».

Как сообщал «Новый День», два года назад загадочное черное кольцо в небе напугало жителей казахстанского поселка Шортанды. В апреле 2015 года в небе над населенным пунктом появился странный черный круг диаметром не менее 100 метров, который 15 минут провисел в воздухе и затем полностью растворился. Загадочное кольцо заставило поволноваться сельчан, многие из которых приняли таинственный круг за след корабля пришельцев. Однако ученые выдвинули более правдоподобную версию происхождения небесного кольца. Специалисты кафедры физики Северо-Казахстанского государственного университета предположили, что это мог быть солитон – вращающийся вихрь, давно известный в метеорологии. Для создания такого солитона нужно произвести залповый выброс горючего вещества из цилиндра большого диаметра. По версии ученых, казахстанское кольцо появилось на высоте от 200 метров до 1 км и состояло из углеродной сажи. Ученые обратили внимание на слабый след, который тянулся от кольца к земле – это может свидетельствовать о том, что загадочный круг – это продукт горения.

В июле 2017 года во многих странах мира были зафиксированы случаи появления в небе похожих черных кольцевых неопознанных летающих объектов. Неведомые черные кольца появлялись в атмосфере, затем увеличиваясь в размере, достигали, порой, сотен метров в диаметре, после чего растворялись. Черные кольцевые НЛО были замечены и засняты в разных уголках земного шара. Среди наиболее популярных версий, обсуждаемых в соцсетях: порталы в иные измерения, проявления внеземных миров, выход потусторонних сущностей, а также неведомые природные явления. Впрочем, по мнению экспертов, нет поводов беспокойства и тиражирования мистификаций: подобные кольца образуются вследствие использования пиротехники. Версия о пиротехнике звучит вполне убедительно, но официального научного заключения пока не последовало.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 09.10.17

«Старший брат» Челябинского метеорита грозит Земле катастрофой. / В Екатеринбурге будут судить живодера, скинувшего щенка с балкона. / ЧП в букмекерском клубе: мужчина расстрелял своего оппонента. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»