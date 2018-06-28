В Сибири зафиксирована вспышка кори, госпитализированы 11 человек

В Новосибирской области 11 человек попали в больницу с симптомами кори. Все они ранее не были привиты от этого опасного заболевания. Ситуацию взяло под особый контроль областное Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, 26 и 27 июня в Детской городской клинической больнице № 3 было зафиксировано поступление детей из города Обь и села Толмачево с клиническими проявлениями кори. В Городскую инфекционную клиническую больницу № 1 с симптомами кори поступила 18-летняя девушка.

«На сегодняшний день в медицинских организациях находится 10 детей, из которых 8 человек заболели, 2 – находились в контакте с инфицированными, а также одна совершеннолетняя. Все заболевшие не состояли на учете в медицинских организациях Новосибирской области и не были ранее привиты от кори», – сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

В Новосибирске создан оперативный штаб, а также разработан план противоэпидемических мероприятий. За теми, кто контактировал с заболевшими, ведется активное наблюдение. Подготовлен дополнительный объем препаратов для осуществления экстренной вакцинации. В инфекционных боксах предусмотрено место для дополнительных коек на случай массового поступления заболевших.

Повышенная заболеваемость корью зарегистрирована и в Башкирии. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, с начала года там зафиксировано шесть случаев заражения корью, тогда как за последние два года было выявлено только два случая.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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