В Новосибирске разгулялась корь: зафиксировано два новых очага

В Новосибирске выявлены новые очаги кори, сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области Олег Иванинский на оперативном совещании в региональном правительстве. «В настоящее время в больницах находятся 27 человек – 23 ребенка и четверо взрослых», – сказал он.

По его словам, очаги заболевания выявлены в Центральном и Калининском районах Новосибирска, проводится работа по вакцинации населения. Кроме того, как сообщает «Интерфакс», Иванинский уточнил, что также задействованы сотрудники органов внутренних дел, поскольку заболевшие относятся к «неорганизованному населению».

Как писал «Новый День», месяц назад в Новосибирской области в больницу с симптомами кори попали 11 человек. Все они ранее не были привиты от этого опасного заболевания. 26 и 27 июня в Детской городской клинической больнице № 3 было зафиксировано поступление детей из города Обь и села Толмачево с клиническими проявлениями кори. В Городскую инфекционную клиническую больницу № 1 с симптомами кори поступила 18-летняя девушка.

Уже в начале июля в больницы Карелии с диагнозом «корь» поступило 14 человек. Шестеро из них были госпитализированы. Вспышка опасного заболевания была зафиксирована в Олонецком районе.

Повышенная заболеваемость корью зарегистрирована и в Башкирии. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, с начала года там зафиксировано шесть случаев заражения корью, тогда как за последние два года было выявлено только два случая.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 30.07.18

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