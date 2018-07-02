В Краснодарском крае проводится проверка в связи с гибелью пенсионера из-за аномально крупного града, выпавшего в субботу, 30 июня, в ряде районов региона, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В результате удара стихии пострадали два человека.

По данным местных СМИ, в станице Батуринской Брюховецкого района 79-летний мужчина с женой находились на улице, когда начался сильный дождь, град и шквалистый ветер. Пожилые люди укрылись под металлическим навесом во дворе своего дома. Крыша не выдержала и рухнула на пару. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия, а женщина была доставлена в больницу. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В районной администрации уточнили, что в результате непогоды пострадали два человека.

Последствия мощного града

В субботу вечером сильный дождь с градом и ураганным ветром обрушился в Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах Краснодарского края. Местами градины были размером с куриное яйцо и кулак. Град повредил крыши домов и социальных объектов, автомобили, сельхозугодия. Так, в Тимашевском районе было повреждено более 1,4 тысяч домов, пять социально значимых объектов, нарушено энергоснабжение, сообщает краевая администрация. В пострадавших поселках вводился режим чрезвычайной ситуации.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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