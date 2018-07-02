В иркутском ТЦ после грозы обрушился потолок

В Иркутске сильный шторм стал причиной обрушения потолка в торговом центре «Сильвер Молл». Руководство комплекса обещало устранить разрушения в кратчайшие сроки.

Дождь с грозой и порывистым ветром обрушился на Иркутск сегодня. В некоторых районах прервалась подача электроэнергии, в настоящее время аварийные бригады восстанавливают сети.

Кадры обрушения потолка в «Сильвер Молле» опубликовали в интернете очевидцы. Как сообщает ИА IrkutskMedia со слов представителей торгового центра, никто из посетителей в результате ЧП не пострадал. Планируется восстановить потолок уже сегодня ночью.

Стоит отметить, что прошлым летом в этом же ТЦ уже случалась подобная авария. Тогда произошла деформация гипсокартонного покрытия. «Да в прошлом году была похожая ситуация. Только в другом месте. Сейчас на первом этаже. Мы там по большей части ремонтные работы провели, а на этом месте в прошлом году был установлен кондиционер. В этом году на этом месте проходит ливневая канализация. Она усиленная, но даже она не справилась», – сообщили представители комплекса.

Кроме того, у надзорных органов были претензии к обеспечению в ТЦ пожарной безопасности.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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