В Норильске пролился «кровавый» дождь

В Норильске выпали необычные осадки в виде дождя кроваво-красного цвета. Объяснение жутковатого явления оказалось простым – это просто ржавая пыль с Надеждинского металлургического завода (НМЗ).

В социальных сетях в пабликах Норильска появились фотографии после необычного дождя. Земля и автомобили покрыты красноватой жижей. Пользователи предположили, что причиной явления стал какой-нибудь выброс на промышленных предприятиях города.

Как выяснилось, окрасилась в красный цвет только парковка у НМЗ. В компании «Норильский никель», которая владеет заводом, пояснили ситуацию. Дело в том, что в минувшие выходные работники почистили крышу Цеха производства элементарной серы, а отходы подготовили к вывозу. Однако погода внесла свои коррективы. Сильный ветер поднял ржавую пыль, а дождь прибил ее на парковку.

Несмотря на простое объяснение специалисты надзорных органов взяли пробы «кровавой» жижи, чтобы удостовериться в ее безопасности для здоровья местных жителей.

Норильск, Служба информации РИА «Новый День»

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