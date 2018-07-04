Популярный сервис детских игр заблокировал игроков за виртуальное изнасилование

Популярное игровое приложение Roblox вновь оказалось в центре скандала. Семилетняя девочка столкнулась с виртуальным изнасилованием. Над ее персонажем надругались другие игроки. Мать ребенка была возмущена тем, что такое вообще возможно, и пожаловалась администрации сервиса.

По словам американки Эмбер Питерсон, ее дочь играла в Roblox на Ipad, когда на экране стали происходить непристойные вещи. К ее персонажу подошли двое других игроков и стали имитировать половой акт. Примечательно, что у мультяшных фигурок даже присутствовали гениталии. Ребенок показал происходящее матери, которая была повергнута в шок.

«В Roblox есть настройки родительского контроля, при помощи которых можно ограничить приглашения и разговоры. В игре также присутствует круглосуточная модераторская поддержка, которая блокирует любой неподходящий контент. Когда мы с моим мужем позволили нашей дочери поиграть, мы выставили все настройки на максимум. Вернее, мы думали, что их выставили», – написала Эмбер на своей странице в Facebook.

Женщина пожаловалась администрации сервиса. В ответ модераторы ответили, что вычислили и заблокировали игроков, участвовавших в «изнасиловании». Представители Roblox подчеркнули, что безопасность площадки для них на первом месте.

Стоит отметить, что проблемы с безопасностью детей в Roblox имелись и ранее. Так австралийские родители обнаружили педофилов среди пользователей сервиса. Незнакомцы общались в детьми в чате и выводили их на разговоры о сексе.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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