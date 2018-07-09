Стадо коров атаковало троих детей в Башкирии: один ребенок в реанимации

Стадо коров напало на трех маленьких детей и женщину в Туймазинском районе Башкирии. Пострадавшие остались живы, но получили травмы различной степени тяжести. Один из детей – 9-летний мальчик – помещен в реанимацию.

По словам отца одного ребенка, трое детей в возрасте в возрасте 6, 9 и 10 лет в сопровождении его сестры отправились к реке Ик собирать ветки для веников, а на обратной дороге их атаковали коровы лимузинской породы. Мужчина рассказал, что путь детям и женщине перегородило стадо коров, в котором было около 200 голов с телятами. «Лимузины», отметил он, «по размерам огромные, примерно в 2-2,5 раза больше, чем стандартная корова». Животные начали бодать людей. «Все сразу попадали на землю, сестра говорила, что коровы ходили буквально по головам», – рассказал отец пострадавшего мальчика изданию Bash.news, отметив, что в нападении на его родных участвовало примерно 20 животных. Спустя 2,5 часа приехал пастух: он разогнал коров и вызвал скорую помощь.

Пострадавшие дети и женщина были доставлены в районную больницу. Врачи оценивают состояние девочек 6 и 10 лет как удовлетворительное. Девятилетний мальчик остается в реанимации – у него сломаны три ребра, рука, а также диагностированы ушибы легких и сильная гематома на голове. Несмотря на тяжесть полученных травм, прогноз врачей благополучный.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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