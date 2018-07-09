Кот и пёс «сдали» приставам хозяев-должников

В Томской области домашний кот и собака на цепи выдали судебным приставам хозяев, задолжавших алименты на содержание детей и прячущихся в коробке из-под телевизора, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Необычный случай произошел в городе Асино. В отношении мужчины и женщины, длительное время игнорирующих решение суда по уплате алиментов, были возбуждены уголовные дела. Приставы приехали к дому должников, однако дверь им никто не открыл. Тогда они позвонили одному из них. Ответил мужчина. Он сообщил, что вместе с гражданской женой уехал из города. Однако во время разговора пристав услышал в трубке лай собаки, находящейся на цепи около дома. Тогда приставы снова постучали в дверь дома должников. Им открыла женщина, представившаяся соседкой. Она провела приставов по комнатам, а затем проводила на кухню, где им попался кот. Домашний питомец внимательно смотрел на крышку подпола, на что обратили внимание приставы. Силовики немедленно осмотрели подвал и наткнулись на коробку из-под телевизора, из которой торчали головы должников. Позже хозяева объяснили, что не желали встречаться с приставами, так как были с похмелья.

Должников привезли в отдел судебных приставов для ознакомления с документами перед судебным разбирательством.

Томск, служба информации РИА «Новый День»

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