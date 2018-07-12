Омский экс-студент отправился за решетку из-за гибели пяти человек

В Омской области суд вынес приговор 24-летнему бывшему студенту Андрею Долгополову. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, около 5:30 28 января 2018 года Долгополов находился в комнате общежития Омского аграрно-технологического колледжа, расположенного в поселке Новоомский. Он был отчислен из колледжа за неуспеваемость. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время приготовления себе завтрака по неосторожности пролил растительное масло на раскаленную поверхность электрической плиты, что повлекло возгорание и сильное задымление.

В результате пожара от острого отравления продуктами горения погибли проживающие по соседству 36-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также женщины в возрасте 44 и 23 лет, еще трое жильцов были госпитализированы. Вину в совершении преступления молодой человек не признал, объясняя случившееся неисправностью плиты.

Приговором суда Долгополову назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 12.07.18

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