На Канарских островах утонул российский турист

36-летний турист из России погиб на курорте Маспаломас на испанском острове Гран-Канария. Мужчина полез купаться в неположенном месте.

По данным газеты La Provincia, инцидент произошел 11 июля. Мужчину видели в одном из баров на побережье. Затем турист пошел в воду, игнорируя красный флаг, который установлен на пляже из-за опасных прибрежных течений.

Люди на пляже заметили неладное и вызвали спасателей, которые на вертолете выловили мужчину и оказали первую помощь. Однако сердечно-легочная реанимация не помогла, турист скончался.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 12.07.18

На Украине резко разлюбили хорвата Виду. / Родители родившегося мертвым ребенка взыскали с медиков 1 млн 800 тысяч рублей. / В Волгограде 80-летняя старушка устроила поножовщину в больничной палате. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»