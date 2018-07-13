На Кубани бродячий пес откусил гениталии 13-летнему подростку

В Краснодарском крае бродячая собака покалечила 13-летнего подростка. Ребенка госпитализировали с множественными укусами ног, рук и паха.

Инцидент произошел в Новокубанском районе еще 8 июля, сообщает городской портал Армавира. Бездомный пес, которого подкармливали местные жители, внезапно напал на школьника. В результате мальчик попал в реанимацию.

По словам врачей, у подростка множественные укушенные раны коленного сустава, кисти, предплечья и мошонки. По всей видимости, ребенок пытался защититься руками, поэтому жизненно важные органы не пострадали. Медикам удалось сохранить здоровье мальчика, об ампутации гениталий речь не идет.

Расследованием произошедшего занимаются сотрудники полиции.

Армавир, Служба информации РИА «Новый День»

Армавир. Другие новости 13.07.18

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