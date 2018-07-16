В Новосибирске четверо детей попали в больницу с отравлением курительной смесью

Четверо детей были госпитализированы с признаками отравления в Кировском районе Новосибирска. Предположительно, школьники нашли на улице курительную смесь и употребили ее.

Инцидент произошел 15 июля. Дети в возрасте от 10 до 16 лет нашли наркотик в закладке на улице и покурили его. В результате все четверо почувствовали резкое недомогание и попали в больницу.

В областном Министерстве здравоохранения госпитализацию несовершеннолетних подтвердили, а также сообщили, что состояние детей удовлетворительное, все они находятся под наблюдением врачей.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Кроме того, расследованием случившегося занялась муниципальная служба по делам несовершеннолетних.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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