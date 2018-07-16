российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 июля 2018, 09:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Новосибирске четверо детей попали в больницу с отравлением курительной смесью

Четверо детей были госпитализированы с признаками отравления в Кировском районе Новосибирска. Предположительно, школьники нашли на улице курительную смесь и употребили ее.

Инцидент произошел 15 июля. Дети в возрасте от 10 до 16 лет нашли наркотик в закладке на улице и покурили его. В результате все четверо почувствовали резкое недомогание и попали в больницу.

В областном Министерстве здравоохранения госпитализацию несовершеннолетних подтвердили, а также сообщили, что состояние детей удовлетворительное, все они находятся под наблюдением врачей.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Кроме того, расследованием случившегося занялась муниципальная служба по делам несовершеннолетних.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 16.07.18

В отравлении Скрипалей обвинили агентов российской разведки. / Полиция составила протоколы на прервавших финальный матч ЧМ-2018 хулиганов. / Угроза подтопления домов в Ивделе отступила: уровень реки снизился на 45 см. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Наркотики

В аэропорту Бразилии полгода хранилось 100 кг героина под видом лекарства

В Аргентине полицейские списали на мышей пропажу 540 кг наркотиков

Экс-сотрудник наркоконтроля Нового Уренгоя ответит в суде за два преступления

Российские ученые разработали вакцину от наркомании

В России раскрыта крупная Интернет-сеть наркоторговцев

В Кемерове мать-наркоманка зарезала 1,5-годовалого ребенка, приняв за опасную куклу

Украинец получил 10 лет «строгача» за наркоторговлю в Нижневартовске

В России обезврежена еще одна международная наркогруппировка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,

Новости партнеров