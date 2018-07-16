Волгоград ушел под воду. Размыты дороги, затоплены стадион, тоннели, ТЦ

В Волгограде введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято городским оперативным штабом под председательством главы администрации Волгограда Виталия Лихачева. Поводом стали мощные ливневые дожди, в ходе которых на город за несколько часов пролилась двухмесячная норма осадков. Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, в заседании штаба также принял участие вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

В Волгограде введен режим ЧС из-за выпавшей за пару часов двухмесячной нормы осадков

«Учитывая, что сегодня на город единовременно выпала фактически двухмесячная норма осадков, ситуация сложилась непростая прежде всего на основных дорогах и трассах Волгограда. Учитывая, что мощнейший ливень смыл с тротуаров много песка, гравия – конечно ливневая канализация сейчас работает на пределе. Совместная работа со штабом, будет продолжена, необходимо не останавливать работы ночью, организовать дежурства и оперативный контроль за ситуацией. Поддерживаю решение о введении режима чрезвычайной ситуации – это позволит оперативно принимать решения и держать ситуацию под особым контролем», – отметил Евгений Харичкин.

Он также рассказал, что в ликвидации ущерба нанесенного стихией принимают участие не только службы коммунального хозяйства, но и «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения», а также Волгоградавтодор, областной комитет транспорта и дорожного хозяйства.

Стадион Волгоград-Арена не выстоял до конца чемпионата

В ходе совещания было отмечено, что городские службы продолжают работы по устранению последствий ливня. Объем осадков, выпавших в городе в течение нескольких часов 15 июля, составил почти две месячные нормы – по данным Волгоградского центра по гидрометеорологии, за время дождя выпало 70 миллиметров осадков. Центр циклона образовался над Волгоградом, дожди прошли по всей области. В отдельных районах дождь сопровождался градом. На ликвидацию причиненного стихией ущерба выдвинулись городские службы, на ряде участков специалисты продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта.

В настоящее время удалось восстановить движение транспорта на проспекте Ленина, восстановлена работа скоростного трамвая на участке от станции «Ельшанка» до новой разворотной стрелки у остановки «Европа Сити Молл».

Как отмечает «Блокнот Волгоград», из-за ливня было закрыто движение по проспекту имени Ленина, главной транспортной магистрали города. Остановлено движение электротранспорта, в том числе, «скоростного трамвая», подземные тоннели которого оказались затоплены. Размыты рельсы, занесены песком дороги, включая только что построенную Нулевую продольную, вода залила крупнейшие торговые центры города, торговцы вынуждены были остановить работу. Затоплены десятки квартир волгоградцев. Даже на стадионе «Волгоград Арена» протекла крыша.

Примечательно, что на фоне обрушившихся на город невзгод неизвестно куда пропал губернатор. На заседании штаба ЧС, который проводили в мэрии Волгограда, губернатора Андрея Бочарова тоже не было. и Сегодня утром о его местонахождении ничего не известно.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 16.07.18

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