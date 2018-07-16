Саратовский детский лагерь закрыли из-за массового отравления детей

Детский лагерь «Восход» в Саратове приостановил работу после того, как там отравились 18 детей. Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку.

Вспышка кишечной инфекции в лагере в Ленинском районе Саратова зафиксирована в воскресенье, 15 июля, сообщается на сайте областной прокуратуры. В больницу с признаками отравления попали 18 детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Медики диагностировали кишечную инфекцию легкой степени. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, их отправили домой для прохождения амбулаторного лечения.

В настоящее время деятельность лагеря приостановлена. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды, продовольствия и готовых блюд, которыми кормили детей. Прокуратура выясняет обстоятельства отравления и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 16.07.18

Французы отпраздновали победу на ЧМ-2018 массовыми беспорядками. / Следственный комитет занялся «Натали Турс»: в офисе компании прошли обыски. О проверке деятельности туроператора сообщает РСТ. / Следователи приняли новое решение по делу о взрыве в Югре в связи со смертью пострадавшего. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»