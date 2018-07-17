Туристы на Гавайях попали под вулканическую бомбежку: более 20 пострадавших

На Гавайях кусок лавы из вулкана Килауэа рухнул на судно с туристами. В результате инцидента пострадали 23 человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщают американские СМИ.

Кусок породы вылетел из потока лавы, пробил крышу прогулочного судна и угодил прямо в пассажиров. Лодка после ЧП вернулась в порт Нило. Очевидцы рассказали, что судно было завалено вылканическим пеплом и камнями, а некоторые туристы получили ожоги. По данным CNN, 13 пострадавших доставили в больницу, четверо из них были госпитализированы. Врачи оценивают как тяжелое состояние 20-летней туристки – девушка сломала ногу. Остальным пострадавшим медики оказали помощь в гавани.

Прогулочное судно принадлежит компании, которая проводит экскурсии в районе вулкана. Билет на такой тур стоит 220 долларов. Во время прогулки туристы могут посмотреть, как лава стекает в море.

Извержение вулкана Килауэа началось в начале мая. В результате разгула стихии были разрушены более 30 домов. Власти объявляли эвакуацию местных жителей.

Гонолулу, служба информации РИА «Новый День»

Гонолулу. Другие новости 17.07.18

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