Колумбийцы и гватемалец похитили у якута бриллианты на 100 млн рублей

Житель Якутска лишился в Казани мешка с бриллиантами. Пропажа оценивается в 100 млн рублей. Как передает Mash, на прошлой неделе в столице Татарстана открылась ювелирная выставка, куда и приехал гость из Якутии, который является представителем компании «Севен Даймондс».

Когда выставка завершилась, торговец бриллиантами поручил сотрудникам частного охранного предприятия упаковать драгоценные камни в мешки. На помощь охранникам пришли несколько ловких мужчин. Это почему-то не насторожило ЧОПовцев. После завершения процедуры упаковки, мешки были отправлены в аэропорт. Добровольные помощники скрылись в неизвестном направлении, прихватив с собой один из мешков с бриллиантами. На совершение кражи потребовалось не больше 10 минут.

Несчастный менеджер бросился в полицию, но было уже поздно. Впрочем, полицейским удалось продвинуться в расследовании дела. Они сумели вычислить воришек. Ими оказались колумбийцы и уроженец Гватемаллы. Участников кражи года пока задержать не удалось, – двое из них уже улетели в Москву, а еще один – в Сеул.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 17.07.18

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