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Четверг, 19 июля 2018, 12:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Под Оренбургом пожилые супруги погибли во время наводнения

Два человека погибли в Оренбургской области из-за сильного ливня. Пенсионеры не смогли выбраться из дома после резкого подъема уровня воды. СКР проводит проверку.

Обильные осадки стали причиной подтопления на территории пяти районов и городских округов, сообщили в областном управлении МЧС. В Шарлыкском районе погибли два человека.

«Мужчина находился в гараже, а его супруга – в доме в момент, когда пришла вода. Все случилось очень быстро, буквально за полчаса, предположительно вода поднялась почти до крыши дома, люди не смогли выбраться», – сообщил источник РИА «Новости».

Проверку по факту гибели людей проводит местное следственное управление СКР. Для ликвидации последствий паводка в Оренбургской области ГУ МЧС России организовало работу оперативного штаба.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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