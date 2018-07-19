Испанский водитель сбил пять старушек и скрылся

В Испании легковой автомобиль протаранил толпу людей у пешеходного перехода и скрылся с места происшествия. В результате пострадали пять пожилых женщин.

Инцидент произошел в одноименном центре провинции Хаэн, что находится в составе автономного округа Андалусия. По данным экстренных служб, судя по следам на асфальте, тормозной путь составил около 40 метров, по чему можно определить, что скорость машины была очень высокая.

Пять пострадавших женщин в возрасте от 65 до 85 лет были госпитализированы с различными травмами. Как сообщает агентство Europa Press, три бабушки остаются под наблюдением врачей.

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Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 19.07.18

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