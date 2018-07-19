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Четверг, 19 июля 2018, 12:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Испанский водитель сбил пять старушек и скрылся

В Испании легковой автомобиль протаранил толпу людей у пешеходного перехода и скрылся с места происшествия. В результате пострадали пять пожилых женщин.

Инцидент произошел в одноименном центре провинции Хаэн, что находится в составе автономного округа Андалусия. По данным экстренных служб, судя по следам на асфальте, тормозной путь составил около 40 метров, по чему можно определить, что скорость машины была очень высокая.

Пять пострадавших женщин в возрасте от 65 до 85 лет были госпитализированы с различными травмами. Как сообщает агентство Europa Press, три бабушки остаются под наблюдением врачей.

Полицейские определили личность виновника ДТП, его объявили в розыск. Правоохранители надеются в ближайшее время задержать лихача

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 19.07.18

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