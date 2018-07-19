Депутат омского заксобрания отправился за решетку за обман дольщиков на 100 млн рублей

Омский суд вынес приговор депутату Законодательного собрания Омской области Хабулде Шушубаеву. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, народного избранника признали виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

В 2008-2013 годах Шушубаев, являлся руководителем компании «РоКАС». Он привлек средства физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве трех жилых домов в микрорайоне «Ясная Поляна» в Омске. После этого он направил более 100 млн рублей, принадлежавших дольщикам, на расчетные счета подконтрольных ему организаций, руководителями и учредителями которых формально являлись родственники обвиняемого и подчиненные ему работники предприятия.

Деньги были потрачены на цели, не связанные с застройкой «Ясной Поляны», например на возведение торгового комплекса. В результате действий злоумышленника пострадали 314 дольщиков, которые внесли в компанию Шушубаева в счет оплаты за новые квартиры от 700 тыс. до 2,5 млн рублей.

В ходе следствия депутат отказался от дачи показаний. Для возмещения причиненного дольщикам ущерба на имущество и денежные средства ООО «РоКАС» в сумме 133 млн рублей наложен арест.

В течение года, с августа 2015 года, Шушубаев, явно затягивая следствие, знакомился с материалами уголовного дела, составляющего 325 томов, и вещественными доказательствами – финансовыми и другими документами – в 370 томах, в связи с чем он был ограничен судом во времени ознакомления с материалами уголовного дела, которое поступило в суд для рассмотрения только в сентябре 2016 года.

Кроме того, Шушубаева обвиняли в том, что в 2009-2010 годах он, будучи президентом корпорации «Агро-Траст», предоставил в банк недостоверные документы и получил более 1 млрд рублей займа. Деньги он потратил на развитие предприятия, но долг банку отдавать не стал. Его обвиняли в незаконном получении кредита, причинившее крупный ущерб (ч.1 ст.176 УК РФ). Однако суд в этой части обвинения уголовное дело прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Суд приговорил Шушубаева к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. Он взят под стражу в зале суда.

Омск, Иван Гридин

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