В Норильске зима началась в июле – в городе выпал снег

Утром 20 июля на севере Красноярского края в Норильске выпал снег. Зимние осадки удивили местных жителей. Впрочем, до устойчивого снежного покрова не дошло.

Совсем не летнее явление жители Норильска снимали на видео и выкладывали в соцсети. Пользователи из других городов посочувствовали, а некоторые изнывающие от жары пожелали посетить северный город.

В Единой дежурной диспетчерской службе уточнили, что снегопад ущерба не нанес, снежинки таяли, почти не долетая до земли. В настоящее время в Норильске + 4 градуса Цельсия.

Норильск, Служба информации «Новый День»

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