Мать умершей от истощения девочки спихнула вину за трагедию на ее одноклассников После обвинений в том, что она кормила дочь дважды в неделю

Вопиющая история с гибелью 14-летней школьницы в Пермском крае от истощения получила продолжение. О последних двух месяцах жизни девочки рассказала ее мать. Женщина обвинила в трагедии сверстников дочери. Она утверждает, что ее дочь якобы сама отказалась от приема пищи и довела себя до изнеможенного состояния после того, как одноклассники смеялись над ней и обзывали толстушкой.

«Кто-то из ровесников ей сказал, что она толстая, – поведала женщина в беседе с корреспондентом портала 59.ru. – Она очень эмоционально это восприняла. И ничего не ела». Мать девочки уточнила, что дочь перестала есть два месяца назад, и отметила, что не стала обращаться к медикам, рассчитывая, что сама справится с ситуацией: «Надеялась, что дочка будет есть, это у нее временное поведение, что все будет хорошо».

В то же время соседи и друзья умершей школьницы сообщают, что мать кормила ее около двух раз в неделю, и в последнее время она была сильно истощена. Из-за недоедания девочка забирала с собой еду с уроков труда, уверяют они. Кроме того, знакомые рассказали, что мать якобы часто наказывала дочь, а также сама ставила ей «диагнозы» – сначала диабет, потом рак. Соседи также сообщили, что слышали, как девочка просила мать накормить ее, но та сказала, что еды в доме нет.

Фото: 59.ru

На истощенное состояние школьницы обратила внимание и социальный работник. Она приходила в квартиру, но дверь ей никто не открыл, сообщает местное издание «ВКурсе.ру».

Так или иначе, в обстоятельствах и причинах трагедии предстоит разобраться следователям. После гибели школьницы было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным СМИ, проживающая в Краснокамске девочка скончалась 15 июля, однако ее мать вызвала скорую помощь утром 16 июля. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что для определения точной причина смерти девочки проводится судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования следователи выяснят, в полном ли объеме проводились мероприятия профилактического характера в отношении семьи, в которой воспитывалась школьница.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 20.07.18

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