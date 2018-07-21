В Дагестане неизвестные застрелили двоих полицейских

В Дагестане вооруженные люди открыли огонь по служебному автомобилю, а котором находилось трое сотрудников полиции, двое из них погибли на месте от полученных ранений.

Инцидент произошел Кизилюрте, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Дагестана. Отмечается, что боевики были на машине, они обстреляли полицейских в патрульном автомобиле из автоматического оружия и скрылись.

На место происшествия приехал Министр иностранных дел республики. По тревоге был поднят весь личный состав полиции Кизилюртовского района. Чтобы разыскать нападавших, в районе введен план «Сирена».

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

Махачкала. Другие новости 20.07.18

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