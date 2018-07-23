СКР: Погубивший трех детей лодочник был под наркотиками

В Астраханской области следователи задержали местного жителя, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности трем детям (ч.3 ст.109 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено после гибели детей, которые оказались в воде из-за опрокидывания моторной лодки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области, ЧП случилось вечером 22 июля. Установлено, что года 27-летний мужчина, будучи под действием наркотиков, взял у знакомого лодку типа «Южанка», чтобы переправить 9-х детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области.

Во время переправы подозреваемый совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Спасти удалось не всех – трое детей 2004, 2008 и 2010 годов рождения утонули. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа в составе руководства следственного управления по области, Камызякского межрайонного следственного отдела, следователей-криминалистов, сотрудников Волгоспаса, МЧС и УМВД России по области.

Астрахань, Иван Гридин

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