Под Волгоградом при взрыве газа на барже погибли три человека

ЧП произошло во время ремонта судна в городе Волжске. Взорвалась газовоздушная смесь, в результате три человека погибли, число пострадавших уточняется. Проводится проверка.

Взрыв произошел на территории ЗАО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод». В результате сварочных ремонтных работ на неэксплуатируемой барже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

В МЧС уточнили, что к месту происшествия прибыли пожарные расчеты, подразделения Аварийно-спасательной службы Волгоградской области, медики, правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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