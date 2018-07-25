В результате ЧП на реке в Хакасии один человек погиб, четверо пропали без вести

В горах Таштыпского района Хакасии произошел несчастный случай, в результате которого один человек погиб, еще четверо туристов пропали без вести, в том числе двое детей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике, сообщение о том, что во время сплава по реке Она перевернулся катамаран с шестью туристами, поступило спасателям сегодня утром, 25 июля.

«Одному мужчине удалось выбраться на берег и сообщить о происшествии. Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинутся к месту поиска автотранспортом, так как погода не позволяет использовать авиацию», – сообщил начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Себов. Спасатели обнаружили тело одного из туристов.

Удалось установить, что туристы приехали из Москвы (мама с ребенком) и Пензы (трое взрослых и ребенок). Туристическая группа не была зарегистрирована у спасателей. По данным Telegram-канала Mash, катамаран опрокинулся на одном из порогов, удержаться на нем удалось лишь одному мужчине. Он выбрался на остров, где провел около суток и лишь позже сумел рассказать спасателям о случившемся.

По данному факту сотрудники следственного управления СКР по Хакасии отправились к месту ЧП для проведения доследственной проверки.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 25.07.18

На Урале разыскивают подростка, сбежавшего с деньгами (ФОТО). / В Качканаре с крыши детсада упал мужчина и погиб. / Директор УАТ о пожарах в Греции: реальной угрозы для туристов я не вижу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»