Под Иркутском недовольный пациент изрезал ножом врача и медсестру

В Иркутской области задержали мужчину, напавшего на врача местной поликлиники. Как объяснил сам преступник, он хотел отомстить за некачественную работу медиков.

Инцидент произошел 25 июля в городе Нижнеудинске. 62-летний мужчина накинулся с ножом на врача в районной больнице. Медработники и другие пациенты помогли женщине отбиться и скрутили нападавшего.

В результате врач получила резаные ранения головы и грудной клетки, травмы рук и тела также получила медсестра.

«Как пояснил на допросе задержанный сотрудниками Росгвардии мужчина, преступление он планировал заранее, оставшись недовольным, на его взгляд, некачественной работой врачей», – сообщили в пресс-службе управления СКР.

Недовольного пациента арестовали, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 26.07.18

Екатеринбургский шоумен попал в рейтинг Forbes. / Крестный ход в Киеве под угрозой: националисты грозят сжечь автобусы верующих. / Депутаты Среднеуральска сорвали кворум, наплевав на бюджет и борьбу с коррупцией. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»