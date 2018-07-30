Полиция обнаружила многомиллионное мошенничество в «Чеченфильме»

Полиция Чечни возбудила уголовное дело в отношении неизвестных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП «Киностудия «Чеченфильм». Их подозревают в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), пишет РБК со ссылкой на источники.

Уголовное дело было возбуждено в мае по материалам прокуратуры, которая установила, что между Минкультуры и «Чеченфильмом» в 2011 году был заключен договор о предоставлении денежных средств на финансовое обеспечение и возмещение расходов на кинопроизводство. В частности речь шла о расходах на съемки фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова.

Из материалов Арбитражного суда Москвы следует, что студия получила почти 21,9 млн рублей. В июле 2014 года суд обязал студию вернуть Минкультуры 21,9 млн рублей основного долга и еще 1,4 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Но ГУП так и не расплатилось, а в сентябре 2014 года было ликвидировано.

По данным издания, «Чеченфильм» не только не вернул деньги, но и не выпустил фильм. В Минкультуры ситуацию не комментируют. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов тоже.

Между тем, нынешнее дело стало уже третьим возбужденным в этом году в отношении сотрудников «Чеченфильма». Два предыдущих также связаны с невозвратом государственных субсидий кинопроизводителями. В конце июня в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении создателей фильма «ВМаяковский» – ООО «Маяковский». После возбуждения дела выделенные Фондом кино деньги (сумма не уточняется) были возвращены. Фильм снят и должен выйти в прокат осенью этого года.

В начале июля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Кинокомпания КИТ». Создатели драмы «Мотылек» по сценарию Ивана Охлобыстина сообщили, что студия не может вернуть 7,3 млн рублей долга, потому что лента так и не вышла в прокат.

Инициатором проверок, которые способствовали возбуждению уголовных дел о невозврате денег стал глава Минкультуры Владимир Мединский, который направил обращение в Генпрокуратуру.

В списке должников Фонда кино фигурировала 21 студия, в списке Минкультуры – пять. По словам министра культуры, обращение в Генпрокуратуру – вынужденная мера, так как суды с должниками не привели к результатам. «По ряду случаев вести с ними [не вернувшими деньги продюсерами] дальше коммерческий диспут не имеет смысла», – резюмировал он.

В состав попечительского совета киностудии «Чеченфильм» входили глава Чечни Рамзан Кадыров, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Наумов, художник Зураб Церетели, певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Выручка ГУП «Чеченфильм» в 2011 году по РСБУ составила 10,5 млн рублей, чистый убыток – 494 тыс. рублей. Отчетности за другие годы в открытых источниках нет.

Грозный, Иван Гридин

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