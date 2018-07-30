Пожар в Сочи: в пластиковой трехэтажке сгорели заживо восемь человек

В Сочи восемь человек погибли в пожаре в частной гостинице. Трехэтажное здание, обшитое пластиком, выгорело с ужасающей быстротой. Местное управление СКР возбудило уголовное дело.

Сообщение о возгорании поступило пожарным около шести утра. Бригада локализовала пламя за 20 минут, к тому моменту выгорело полностью 300 кв. м. жилого здания. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил гибель восьми человек, в том числе ребенка. Еще трое пострадавших с ожогами различной степени тяжести остаются в больнице, среди них 16-летний подросток. По предварительным данным, все они – граждане СНГ, приехавшие в Сочи на заработки.

Фото пресс-службы СУ СКР по Кранодарскому краю

Как сообщили в пресс-службе сочинской администрации, причиной пожара мог стать мангал. «Временные строения – навес для общепита и металлические конструкции – были обшиты легко воспламеняющимся материалами (сайдингом). Они выгорели полностью», – рассказали в мэрии.

Участок, на котором располагался выгоревший объект, принадлежит РЖД. В компании уточнили, что земля сдавалась в аренду.

Тем временем, следственным отделом по Адлерскому району города Сочи возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники МЧС. «Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается причина возгорания, собственник построек и наличие разрешительной документации на строения. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается на сайте СКР.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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