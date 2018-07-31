В Иркутске пьяный водитель сбил девять полицейских

Нетрезвый водитель в Иркутске устроил аварию, в которой пострадали девять сотрудников ГИБДД. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 29 июля. Полицейские участвовали в операции по задержанию водителя Toyota, который грубо нарушил правила дорожного движения. Когда стражи порядка все-таки догнали нарушителя и оформляли протокол, в них врезался Ford.

Отмечается, что девять полицейских пострадали, один из них от госпитализации отказался. Выяснилось, что водитель Ford в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в областном управлении СКР, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 31.07.18

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