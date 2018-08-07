Власти США назвали имена задержанных россиян. Посольство РФ требует от Вашингтона разъяснений

Посольство России в США потребовало от госдепа разъяснений ситуации с задержанием ФБР четырех российских граждан. Также дипломаты запросили информацию о местонахождении арестованных соотечественников, сообщили в российской дипмиссии.

В ФБР направлен запрос о предоставлении доступа к задержанным. В сообщении посольства РФ отмечается, что сотрудники диппредставительства «будут пытаться установить прямую связь с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав». Дипломаты также заявили о готовности оказать россиянам консульскую помощь.

Накануне генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что сотрудники нью-йоркского отделения ФБР США задержали в период с 1 по 3 августа четырех россиян, подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве. В сообщении отмечалось, что один из задержанных «был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое… находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем».

Позже американский Минюст сообщил о задержании сотрудниками ФБР пятерых подозреваемых по делу о крупном мошенничестве, среди которых как минимум четверо россиян. Среди задержанных оказались Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Отмечается, что Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Ливадного, Тупикина и Лисицкого – 1 августа, а Дедусева – на следующий день. Все они подозреваются в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. По версии следствия, обвиняемые разработали схему для хищения средств у американцев через интернет.

По данным Минюста США, в преступной деятельности были задействованы 25 человек, среди которых 7 россиян, а также граждане Грузии, Азербайджана, Казахстана, Турции, Латвии и Украины. Они размещали объявления о продаже несуществующих автомобилей и вынуждали клиентов отправлять деньги за покупку на подставные счета. Полученные средства обналичивались и переводились в страны Восточной Европы. Общий ущерб от деятельности преступной группы оценивается в $4,5 млн. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым – 30 лет тюрьмы.

Москва, Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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