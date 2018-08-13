Официальные данные: среди жертв аварии Ми-8 в Таджикистане – трое россиян

Жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах на востоке Таджикистана стали 5 человек, говорится в сообщении республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям. Среди погибших – три российских альпиниста и два члена экипажа, граждане Таджикистана, уточнили в ведомстве.

Шестеро россиян, получивших тяжелые травмы, доставлены в больницу в Душанбе.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 13 человек с места авиапроисшествия.

Как информировал «Новый День», вертолет Ми-8 накануне совершил жесткую посадку в Таджикистане при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони (пик Коммунизма), в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. На борту были 13 альпинистов из России, один белорус и один испанец, а также трое местных членов экипажа. По предварительной версии, жесткую посадку спровоцировали сложные метеоусловия. Также проверяется версия о технической неисправности вертолета.

Ранее сегодня в пресс-службе Центрального военного округа РФ сообщили, что помощь альпинистам окажут два российских военных вертолета Ми-8.

Душанбе, служба информации РИА «Новый День»

Душанбе. Другие новости 13.08.18

Севастопольские дорожники «вытянули» из городского бюджета 100 тысяч рублей. / Никто и не сомневался: режим «черного неба» продлили на сутки. / В приступе гнева житель Сургута сжёг три чужих автомобиля. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»