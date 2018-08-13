Из гор Таджикистана эвакуировали первую группу российских альпинистов

Первые альпинисты и бортмеханик совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана Ми-8 доставлены на спасательную базу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на аэродроме Лахш. «Первый вертолет с пятью спасенными альпинистами и бортмехаником приземлился на аэродроме. Им оказывают медпомощь», – сказал источник.

В ближайшие минуты на аэродроме ждут приземления двух других вертолетов с оставшимися членами группы. Ранее стало известно, что лишь пять альпинистов и один член экипажа совершившего жесткую посадку на пике Исмоли Сомони (Пик Коммунизма) Ми-8 могут передвигаться самостоятельно, остальным требуется медицинская транспортировка.

«Началась спасательная операция. Пятеро альпинистов – россиян и один бортмеханик самостоятельно поднялись на борт спасательного вертолета. Остальным пострадавшим требуется медицинская транспортировка», – сказал собеседник агентства. Он также отметил, что оба пилота получили тяжелые травмы. Медицинская помощь также нужна восьмерым альпинистам.

Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, на борту вертолета находились 13 альпинистов из РФ, один белорус и один испанец, а также трое местных членов экипажа. По предварительной версии, жесткую посадку спровоцировали сложные метеоусловия. Также проверяется версия о технической неисправности вертолета.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник, в результате жесткой посадки погибли три альпиниста и два члена экипажа. Спасательную операцию координирует комитет по ЧС и ГО при правительстве Таджикистана при содействии МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения. Операция находится на контроле президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане при транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

В пресс-службе Центрального военного округа РФ сообщили, что помощь альпинистам окажут два российских военных вертолета Ми-8. «Два военных вертолета Ми-8 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вылетели с аэродрома Гиссар в населенный пункт Джиргаталь для эвакуации альпинистов, совершивших жесткую посадку на вертолете», – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Душанбе, Иван Гридин

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