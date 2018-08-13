В горах Таджикистана пропал вертолет с российскими альпинистами

Таджикистанские спасатели с рассветом возобновили поиски пассажиров и экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в районе пика Исмоили Сомони, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе, созданном в связи с ЧС.

«Три вертолета вылетели к предполагаемому месту жесткой посадки. Ведут поиски», – сказал источник. По его словам, на борту Ми-8 могли находиться 13 альпинистов, в том числе несколько россиян – опытных инструкторов, членов Федерации альпинизма России из Москвы, Воронежа, Кирова и других городов, а также гражданин Белоруссии – житель Минска, также числящийся среди членов федерации.

По данным Telegram-канала Mash, на борту вертолёта находились граждане России, Белоруссии и Испании. Канал отмечает, что как минимум один человек погиб. Летчики смогли выйти на связь с «землёй» и сообщили, что разбивают лагерь на ночь. Наладить связь с экипажем и пассажирами не удается.

Спасательную операцию координирует комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана при содействии МВД, ГКНБ, министерство обороны, министерство здравоохранения. Ранее сообщалось, что в Таджикистане при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма), в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

Список участников экспедиции:

1. Дубина Виктор, 1952

2. Барабанов Тимур, 1986

3. Абросимов Александр, 1971

4. Шихов Николай, 1958

5. Миронов Сергей, 1964

6. Андрей Родыген, 1980

7. Сергей Матвеев, 1977

8. Руслан Тараканов, 1976,

9. Соболенко Александр, 1970

10. Дмитрий Кумшаев, 1964

11. Горбатюк Татьяна, 1969

12. Труш Вячеслав, 1974

13. Роберто Родриго, 1969

14. Шубин Павел, 1965

15. Фейгина Юлия, 1976

Душанбе, Иван Гридин

Душанбе. Другие новости 12.08.18

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