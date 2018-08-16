Власти Новоульяновска запретили проведение ранее согласованного гей-парада

Чиновники администрации Новоульяновска опровергли информацию о проведении гей-парада. Сотрудник мэрии уточнил, что распоряжение запретить проведения парада секс-меньшинств подписал глава муниципального образования Геннадий Деникаев. «Уже не будет. Глава города у нас не в курсе был об этом мероприятии, поэтому он запретил», – приводит слова чиновника радио «Говорит Москва».

Впрочем, по словам лидера московского ЛГБТ-сообщества Николая Алексеева, официального отказа он, как автор заявки на проведение мероприятия, не получал. «Никаких отказов мы не получали. А у Главы Новоульяновска нет полномочий в сфере согласования проведения публичных мероприятий. Это компетенция Главы Администрации Новоульяновска. Поэтому данные решения незаконны», – написал Алексеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее он сообщил в соцсети о сенсации – согласовании гей-парада в посёлке Яблоневый. Он также опубликовал соответствующий документ за подписью главы администрации города Светланы Косариновой.

Стоит отметить, что в посёлке Яблоневый официально проживают 7 человек. На само же ранее согласованное мероприятие собиралось приехать несколько сотен человек.

Николай Алексеев также подавал заявки на проведение гей-парада в селе Панская Слобода в Ульяновской области, а также в администрации Сызрани, Октябрьска, Жигулевска и Тольятти.

Новоульяновск, Иван Гридин

Новоульяновск. Другие новости 16.08.18

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