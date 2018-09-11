Суд признал запрет гей-парада в Жигулевске незаконным

Жигулевский городской суд Самарской области признал незаконным запрет местных властей на проведение гей-парада. Об этом сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев.

«Это самое потрясающее решение российского суда по данному вопросу за все 12 лет, что я занимаюсь попытками организации публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества в России, – написал активист на своей странице «ВКонтакте». – Суд прямым текстом указал на то, что цели гей-парада НЕ противоречат российскому законодательству, в том числе законодательству о запрете гей-пропаганды».

Алексеев прикрепил к посту копию решения суда. При вынесении вердикта судья ссылается на позицию Конституционного суда РФ «о недопустимости расширительного толкования законодательного запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», а также на позиции ЕСПЧ, в том числе по делу «Алексеев против России» о неправомерности запретов гей-парадов в Москве.

По словам активиста, Жигулевский городской суд дал три дня Администрации городского округа Жигулевск на рассмотрение уведомления о проведении гей-парада.

Как ранее сообщал Алексеев, ему удалось добиться разрешения на проведение шествия в поселке Яблоневый Самарской области. Также активист подавал заявки на проведение гей-парада в селе Панская Слобода, Новоульяновске, в администрации Сызрани, Октябрьска, Жигулевска и Тольятти, однако там в проведении мероприятия было отказано.

Жигулевск, Служба информации РИА «Новый День»

Жигулевск. Другие новости 11.09.18

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