Атаки на полицейских в Чечне: Кадыров раскрыл цель нападавших

Глава Чечни Рамзан Кадыров обозначил цель серии нападений на полицейских в республике, совершенных в понедельник, 20 августа. Он считает, что нападавшие хотели «вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам». Об этом глава ЧР написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Самая главная цель – создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты», – указал Кадыров.

Руководитель Чечни уточнил, что «бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу». По его данным, в городе Шали пострадали двое сотрудников полиции, а в Грозном получили травмы сотрудники ДПС.

Кадыров убежден, что «мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы». «Никакой поддержки, никакой социальной базы» у боевиков в республике нет, отметил он. Для совершения нападений были привлечены подростки «с не окрепшей психикой», добавил Кадыров.

Глава ЧР также отметил, что «сейчас ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная». Сотрудники полиции несут службу в штатном режиме, добавил он. Кадыров поручил руководству регионального управления МВД оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщал «Новый День», в Шали два преступника с ножами совершили нападение на отдел полиции. Они нанесли ранения двоим полицейским, но получили отпор и были уничтожены ответным огнем из табельного оружия.

Помимо этого неизвестный привел в действие взрывное устройство вблизи поста полиции на выезде из Шали. В результате атаки ранения получили два сотрудника правоохранительных органов и оказавшаяся неподалеку женщина.

В ходе другого нападения на пост правоохранителей на въезде в Грозный злоумышленники совершили попытку подорвать находившиеся в машине газовые баллоны, но они не взорвались. Преступники попытались скрыться и давили преграждавших им дорогу полицейских.

Спустя некоторое время в Грозном произошло еще одно нападение. На этот раз преступник открыл стрельбу из огнестрельного оружия по полицейским. Нападение произошло на пересечении улиц Первомайской и Исаева. Один полицейский погиб.

Обновлено в 17:02 мск. Ответственность за серию нападений на провоохранителей в Чечне взяла на себя запрещенная в России международная террористическая группировка «Исламское государство», сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на информационное агентство боевиков Amaq.

Грозный, служба информации РИА «Новый День»

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