Боевики совершили в Чечне серию нападений на полицейских. Есть убитые и раненые

В Чечне злоумышленники совершили серию нападений на сотрудников правоохранительных органов. Так, вооруженный взрывчаткой боевик, атаковал полицейских в Грозном. По предварительным данным мужчина бросил взрывное устройство на пост ГИБДД при въезде в столицу республики, но бомба, к счастью, не сработала.

После этого преступник попытался скрыться от преследования правоохранителей на «Мерседесе». Его пытались остановить сотрудники ГИБДД, но он на большой скорости стал поочередно сбивать всех полицейских, которые попадались ему на пути следования. Всего пострадали трое сотрудников МВД, все они в тяжелом состоянии. Первого сотрудника ГИБДД боевик сбил на площади «Минутка», сообщает Telegram-канал Mash.

В машине вместе с боевиком, атаковавшим полицейских в Грозном, находился подросток. По одной версии, преступник мог использовать его для прикрытия, по другой, они были сообщниками. Вторая версия находится в приоритете. При задержании бандиты оказали сопротивление и были ликвидированы.

Спустя некоторое время в Грозном произошло еще одно нападение. На этот раз злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия по полицейским. Нападение произошло на пересечении улиц Первомайской и Исаева. Один полицейский погиб. Удалось ли задержать преступника, на данный момент не известно.

Кроме того, стало известно о двух атаках на правоохранителей, которые случились в городе Шали. Двое бандитов вооружились ножами и проникли в отдел полиции, где атаковали полицейских. Два правоохранителя получили ранения. Оба злоумышленника были застрелены на месте. Помимо этого боевик-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи поста полиции на выезде из города. Известно, что в результате атаки ранения получили два сотрудника правоохранительных органов и оказавшаяся неподалеку женщина. Террорист погиб.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 20.08.18

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