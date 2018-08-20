Силовики уничтожили четверых из пяти нападавших на полицейских в Чечне

Четыре из пятерых устроивших нападение на сотрудников правоохранительных органов в Чечне боевиков были уничтожены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Четверо из пятерых боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил», – сказал собеседник, добавив, что в ходе атак ранения получили пять полицейских и двое гражданских, обошлось без жертв.

Как писал «Новый День», в городе Шали два преступника с ножами совершили нападение на отдел полиции. Они нанесли ранения двоим полицейским, но получили отпор и были уничтожены ответным огнем из табельного оружия. «Незначительные ранения в ходе стрельбы получили двое случайных прохожих», – уточнил собеседник агентства. Их жизням ничего не угрожает.

В ходе другого нападения на пост правоохранителей на въезде в Грозный боевики совершили попытку подорвать находившиеся в машине газовые баллоны, но они не взорвались. Преступники попытались скрыться и давили преграждавших им дорогу полицейских. «Боевики сбили троих пытавшихся остановить машину полицейских, после чего по автомобилю был открыть огонь и находившиеся в ней двое боевиков были уничтожены», – рассказал источник агентства.

«По предварительным данным, все пятеро боевиков – уроженцы города Шали», – добавил источник. Ранее стало известно, что сегодня, 20 августа, в Чечне произошло сразу несколько атак на полицейских. Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

По словам главы Чечни Ахмада Кадырова, «ситуация в Грозном и Чечне, где произошло нападение на полицейских, абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет». Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 20.08.18

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