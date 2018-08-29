Названо точное число пострадавших в ДТП в Турции россиян, тяжелых травм у них нет

По уточненным данным, в результате аварии автобуса с российскими туристами в турецкой провинции Анталья пострадали 13 человек, погибших нет. Об этом сообщает Ростуризм. По его данным, тяжелых травм у них нет. Трое пострадавших отделались «незначительными ушибами и царапинами», добавили в ведомстве.

Также отмечается, все раненые туристы доставлены в больницы Антальи. Предположительно, сегодня они будут выписаны и вылетят в Россию.

Ранее сообщалось, что утром 29 августа при столкновении грузовика с туристическим автобусом, направлявшимся из Белека в аэропорт Антальи, пострадали 11 россиян.

В автобусе находились туристы, отдыхавшие в Турции по путевкам, приобретенным у туроператора ANEX Tour. По данным компании, автобус перевозил 22 человека, 9 из них отказались от медицинской помощи и вылетели своим рейсом. Расходы на лечение 13 пострадавших будут покрыты страховой компанией ERV. Сейчас туроператор решает вопрос обратных авиабилетов и размещения травмированных туристов до вылета на родину, сообщает tourdom.ru. Ранее сообщалось, что автобус перевозил 25 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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