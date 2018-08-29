В Турции разбился автобус с россиянами, много раненых (ФОТО)

Автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой курортной провинции Анталья. В результате ДТП пострадали 11 россиян и водитель автобуса, сообщает турецкая газета Milliyet. В автобусе находились 25 российских граждан. Туристы ехали из Белека в аэропорт Антальи.

По данным издания, авария произошла сегодня в 05:20 (совпадает с московским временем) на трассе Анталья D400, на участке между населенными пунктами Серик и Аксу. На одном из поворотов в автобус врезался грузовик, после чего минибас съехал в кювет.

Фото здесь и далее milliyet.com.tr

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 11 российских туристов, а также водители автобуса и большегруза. Пострадавшие россияне были доставлены в больницы Антальи, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Остальных доставили в аэропорт.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.

В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили факт ДТП, заверив, что всем раненым оказана медпомощь.

Анталья, служба информации РИА «Новый День»

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